Nazionale, Evani: “Non serbo rancore. Attriti con Mancini? È andata così"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alberico Evani non è più il secondo di Mancini, la sua esperienza in Nazionale si è conclusa. In una lunga intervista ai microfoni di TMW, l’ex calciatore ha fatto chiarezza sui presunti attriti con il Ct: “No, non è questo il motivo. I collaboratori, non solo io, dovevano dire la loro opinione perché altrimenti non sarebbero stati d'aiuto al Ct. Poi, come è giusto che sia, è Roberto a scegliere. Non ho mai avuto problemi con lui né quando giocavamo né in questi anni. Anzi, era proprio lui a chiederci la nostra opinione e se me la chiedi io mi esprimo. Ripeto, con Roberto nessun problema. Ci sono state ora novità nelle varie nazionali, a volte magari un cambiamento può portare entusiasmo. L'Italia ha buoni elementi tra i giovani per ripartire, magari nei club non hanno continuità e subiscono uno stop”.

Poi, ha aggiunto: “In Figc hanno il diritto di cambiare, ma visto che avevano in testa questa cosa da un po' potevano comunicare tutto prima in modo da aver più tempo per cercare altro. Ma non serbo rancore”.

