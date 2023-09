Nazionale, Giordano: "Le trovo polemiche pretestuose". Poi su Pogba...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Partendo dall'Italia, che questa sera affronterà l'Ucraina, fino al caso di Paul Pogba risultato positivo al doping. Sono questi i temi analizzati da Bruno Giordano durante il suo intervento ai microfoni di Radiosei. Le parole dell'ex biancoceleste: "L’Italia dovrà vincere a tutti i costi e questa è già di per sé è una difficoltà. Non vincere oggi sarebbe problematico per le partite successive perché dovremo andare in Inghilterra e incontrare l’Ucraina in campo neutro a causa della guerra. Dopo aver saltato l’ultimo Mondiale, non qualificarsi nemmeno all’Europeo significa aver fatto tanti passi indietro rispetto all’Europeo vinto. Vuol dire non aver fatto crescere il movimento calcistico. Non credo che i giocatori che sono andati a casa dalla Nazionale lo abbiano fatto perché non ci tengono all’Italia. Le trovo polemiche pretestuose perché per un calciatore la Nazionale è un traguardo. Farebbero prima a non andare proprio, piuttosto che partire e poi tornare per infortunio".

"Pogba sarebbe fondamentale per il prosieguo della stagione della Juventus. Stiamo parlando di un top player che fa molta differenza se lo hai o non lo hai. Anche in questa stagione, quando è entrato anche se per pochi minuti abbiamo visto un giocatore straordinario. Se lo dovessero squalificare, sarebbe un problema grosso per i bianconeri. Per capirci, con Pogba preferisco la rosa della Juve, senza Pogba preferisco quella della Lazio. Per me la sua assenza è un danno grosso per loro”.

