Nazionale, idea Spalletti per la panchina: ma c'è De Laurentiis di mezzo

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti ha dato disponibilità alla Nazionale Italiana per diventare il nuovo commissario tecnico. La FIGC ha sondato nelle scorse ore l'ex allenatore del Napoli che ha accettato la corte degli azzurri e per la prima volta si accinge ad allenare una Nazionale. L'accordo eventualmente andrà discusso nei prossimi giorni, ma c'è un problema di non poco conto. La FIGC non ha intenzione di pagare la clausola risolutoria di 3,2 milioni di euro che il Napoli ha nel contratto di Luciano Spalletti, quindi le contrattazioni andranno avanti in quei termini. La situazione quindi è intricata e serve eventualmente un sacrificio delle parti ed è chiaro che dovrebbe essere eventualmente De Laurentiis a fare il beaugeste di liberare il suo ex tecnico.