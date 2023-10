Nazionale, Immobile e Retegui out: Spalletti cerca i gol nei giovani

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Altro giro, altra corsa. Stop ancora ai campionati, tocca alle nazionali. Prosegue il cammino della nuova Italia di Spalletti verso Euro 2024. Doppio impegno per la Nazionale che nel giro di quattro giorni se la vedrà con Malta e Inghilterra. Tante le assenze per il ct specialmente in attacco. Fuori dalle convocazioni sia Immobile che Retegui, oltre a Zaccagni che il tecnico spera di recuperare all'ultimo minuto. Con il forfait del capitano, Spalletti perde un attaccante da 17 gol in azzurro. Retegui ne ha messi a segno solo due ma è il suo sostituto naturale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Napoli si affida ai giovani. Spazio a Raspadori, Scamacca e Kean. In tre hanno totalizzato solo nove gol con l'Italia, è l'occasione e il momento giusto per aumentare lo score. Euro 2024 è alle porte.