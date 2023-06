Nazionale, Mancini: "La Spagna la conosciamo. Non pensavamo di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L’Italia sta per tornare in campo e lo farà contro la Spagna, l’appuntamento è per giovedì 15 giugno alle 20:45 al De Grolsch Veste, stadio del Twente a Enschede. A qualche giorno dalla sfida, valida per le Final Four della Nations League, il ct della Nazionale è intervenuto ai microfoni della Uefa per esprimere le sue sensazioni. Queste le parole di Mancini: “Ogni nazionale che arriva alle Finals è una squadra forte. È difficile trovarne una più debole. La Spagna la conosciamo tutti e come sarà un test difficile per noi. La Croazia ha fatto grandissime cose negli ultimi otto anni. E poi c'è l'Olanda che si è ripresa alla grande con Louis van Gaal. Sono sicuro che sarà una fase finale eccezionale. Il girone non era così facile e, soprattutto, non era andato come speravamo. Non pensavamo certo di arrivare alla Final Four perché era un girone difficile e noi stavamo facendo dei cambiamenti. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro per il modo in cui abbiamo messo insieme i pezzi e per il modo in cui abbiamo vinto le ultime due partite. Germania? Abbiamo perso perché ha giocato molto bene, ma è stata una partita aperta che sarebbe anche potuta finire 5-4 Abbiamo creato molte occasioni, ma loro hanno segnato di più. È stata una partita aperta e loro hanno meritato la vittoria. Poi abbiamo giocato due buone partite e i giocatori erano in forma nonostante alcuni infortuni. E comunque, in un girone con quattro squadre tutto può succedere, soprattutto quando è così equilibrato”

