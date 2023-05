Nazionale, Mancini: "Novità nei convocati? C'è qualche nome..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In occasione della Football Week a Milano, Roberto Mancini ha parlato di vari temi riguardanti la Nazionale ai microfoni dei cronisti presenti. Queste le parole del ct: “I cinque italiani titolari nell'Inter è una cosa positiva. Sono bravi e meritano questo palcoscenico. Novità nei convocati?

Non tanto, il campionato sta dando qualche nome di qualche ragazzo”

ATTACCANTI - "Se c'è ancora il problema? Non è un momento semplice per la fase offensiva, non ci sono tanti giocatori e quelli che abbiamo hanno avuto problemi, ma manca un mese e vedremo”.

FUTURO - "Ritorno in un club? Non penso, manca un mese alla Nations League e penso a quella. Smetterò di allenare a 60 anni? No”

SERIE A - "Campionato sottovalutato? Un paio di campionati sono superiori, da un po' di tempo la Serie A non è più al top, ma spero possa migliorare e tornare ai fasti del passato. Le coppe sono competizioni particolari, devi essere fortunato nei sorteggi ed è bello anche per questo il fatto che possa vincere qualcuno che non ti aspetti"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE