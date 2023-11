Nazionale, Pirlo: "Non possiamo mancare l'Europeo. Spalletti? Tifo per lui"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

È la vigilia della sfida tra Italia e Macedonia del Nord, importantissima per la qualificazione degli azzurri al prossimo Europeo. In merito, ospite all'evento 'Orientamenti 2023' a Genova, si è espresso Andrea Pirlo. Queste le sue sensazioni: "Come la vedo? Bene. Domani avranno una prima importante ma vedo un po’ di cose di Spalletti. Allenatore bravo e che ho sempre stimato sempre a livello umano. Dobbiamo tifare per lui e per tutti perché non possiamo mancare all’appuntamento degli Europei non tanto per il nostro movimento calcistico ma per il nostro Paese".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE