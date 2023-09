Nazionale, Riva: "Mancini capitolo chiuso. Spalletti? Mi ha sempre..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alberto Fornasari

Il momento per la Nazionale Italiana è piuttosto delicato. L'avvicendamento improvviso tra Mancini e Spalletti arrivato poco prima delle due sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina decisive per le qualificazioni ad Euro 2024 ha sicuramente dato una scossa. L'auspicio è che questo ribaltone possa avere degli effetti positivi e sul tema si è espresso Gigi Riva a La Gazzetta dello Sport. L'ex bomber e dirigente azzurro ha detto la sua sugli ingressi di Spalletti nel ruolo di ct e di Buffon come capo delegazione e ha voluto dare un taglio netto col passato spiegando che è inutile continuare a parlare di Mancini. A suo avviso Spalletti può essere l'uomo giusto in questo momento visto che viene da un successo importante come lo scudetto conquistato col Napoli. Seppur non lo conoscesse prima ha affermato che il tecnico di Certaldo gli ha sempre fatto una buona impressione e si auspica che possa risollevare le sorti degli azzurri.