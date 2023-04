Nazionale, Scamacca out e Retegui finisce ai box. Ma ora Immobile...

Fonte: Fabrizio Parascani

Gianluca Scamacca alza bandiera bianca. L'attaccante romano dovrà operarsi al ginocchio destro. L'annuncio è stato dato da David Moyes, il tecnico del West Ham. In ottica Nazionale, l'infortunio di Scamacca si aggiunge a quello Mateo Retegui, l'oriundo del Tigre, uscito al 55' nella gara di giovedì col Sarmiento. Il club argentino in una nota ha dichiarato: "Distorsione di 1°grado al ginocchio sinistro”. Previste 2 settimane di stop. Se questi due infortuni sono pessime notizie per il ct Mancini, la nota positiva per la Nazionale italiana è il recupero dall'infortunio e il ritorno al gol di Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste, ieri contro lo Spezia è tornato al gol in campionato, timbrando la decima rete in Serie A. Per l'attaccante della Lazio si tratta della sesta stagione consecutiva in doppia cifra. In maglia azzurra Ciro ha segnato 15 gol in 55 partite ed è il migliore marcatore italiano in attività con 192 reti nella classifica all time. Numeri importanti che permettono a Mancini di puntare su Ciro per guidare l'attacco azzurro.

