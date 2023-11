Nazionale, Spalletti: "Abbiamo bisogno di questo per essere al top"

TUTTOmercatoWEB.com

Durante l'evento 'Hall of Fame' che si è tenuto a Coverciano, ha preso la parola anche Luciano Spalletti che ha commentato così il momento della sua Nazionale: "Ho a che fare con persone responsabili, generose, che vogliono costruire quel gruppo a cui si riferivano i mostri sacri. C'è un calcio tecnico, un calcio fisico e un altro relazionale che riguarda i rapporti extra-campo, noi abbiamo bisogno anche di questo per arrivare a essere una squadra top. La cosa fondamentale è sapere che tutto questo si fa per l'Italia, ognuno di noi non sarà nulla se pensa di fare le cose per sé stesso. Quando invece pensi di farlo per la tua patria a quel punto disponi di una forza superiore perché devi essere disposto a tutto".

Poi, su Mihajlovic ha aggiunto: "Da un punto di vista professionale noi siamo sempre alla ricerca di personalità nel calcio, di persone che fanno vedere come ci si comporta e come si fa. Aveva questa grande autorità e un piede incredibile, era un uomo molto leale".

