Nazionale, Spallletti: "Zaccagni? La Lazio spera una cosa, il ragazzo..."

Luciano Spalletti ha parlato direttamente da Coverciano dove è scattato il raduno in vista dei match con Malta e Inghilterra. Il ct ha parlato anche degli assenti a cominciare da Immobile, per cui ha rivelato anche un retroscena che vede coinvolto Sarri. Inevitabile arrivare anche su Zaccagni, alle prese con un problema alla caviglia. Il commissario tecnico ha detto: "A sinistra c'è Kean, Raspadori, Zaniolo. Spero ci siano anche Chiesa e Zaccagni: quest'ultimo l'ho lasciato a casa perché ieri sera gli hanno fasciato la caviglia, potevo mica obbligarlo a venire? Lo riguardano loro oggi, senza fretta, perché poi tanto è lui. Probabilmente la società spera nel discorso di cui Sarri è portavoce, ma poi ci sono anche i ragazzi che vengono qui volentieri e se sta bene è chiaro che lo portiamo. Se poi è titubante, resta a casa. Perché non si vogliono qui giocatori che vengono forzati: chi vuole restare in vacanza ce lo dice e noi siamo disponibili. Non vogliamo chi non ha a cuore le sorti della Nazionale".

