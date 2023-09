Nazionale, Tonali abbandona il ritiro: la motivazione

TUTTOmercatoWEB.com

Notizia dell'ultim'ora quella che riguarda Sandro Tonali. Il centrocampista della Nazionale è stato costretto a lasciare il ritiro e dunque non farà parte dei convocati per la gara di questa sera contro l'Ucraina. La causa, come riporta SkySport, è un affaticamento muscolare. L'azzurro non raggiungerà San Siro con la squadra, ma resterà in tribuna per supportare i compagni.

