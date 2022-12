Nazionale, Trevisani e l'ipotetica Italia dei Mondiali: la scelta su Immobile

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E se l'Italia si fosse qualificata ai Mondiali, con che modulo e con quali interpreti sarebbe scesa in campo? Gli azzurri, eliminati nel girone di qualificazione, sono i grandi assenti di Qatar 2022 e, in questi giorni come non mai, si pensa a quanto sarebbe stato bello vedere la squadra di Mancini giocarsi il titolo con le altre potenze mondiali. Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset, nel corso di un'intervista rilasciata a Fanpage ha provato a schierare il suo ipotetico undici azzurro ideale: "Questo riacchiappo che ha fatto Mancini della difesa a tre mi piace molto. Sembravamo persi ma in Nations abbiamo tirato fuori belle prestazioni con una difesa coperta e solida. Avrei schierato Donnarumma in porta che è il miglior giocatore della nostra Nazionale. Toloi, Bonucci e Bastoni come centrali. L'affidabilità di Di Lorenzo da una parte e la spinta di Dimarco dall'altra. A centrocampo belli come il sole: Barella, Verratti e Tonali. C'è tanto talento in quel reparto. Davanti l'attacco a due consentirebbe a Immobile di non patire le pene dell'inferno che ha patito con la maglia azzurra. Ciro con Raspadori sarebbe stata una bella coppia d'attacco con la possibilità di usare anche gente come Chiesa e Zaniolo".