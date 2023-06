Nazionale U21, i convocati del ct Nicolato: la scelta su Cancellieri

TUTTOmercatoWEB.com

La Nazionale U21 è pronta a scendere in campo per disputare l’Europeo di categoria che si giocherà a partire dal 21 giugno. L’esordio degli azzurrini è in programma per il 22 contro la Francia, il fischio d’inizio del match è alle 20:45. Per l’occasione, il ct Paolo Nicolato ha diramato la lista ufficiale dei convocati. Sono 23 i giocatori selezionati e tra questi, Matteo Cancellieri. Di seguito l'elenco completo

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone)

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese)

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Salvatore Esposito (Spezia), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (Milan)

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Wilfried Gnonto (Leeds), Pietro Pellegri (Torino)

