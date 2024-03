Nazionale, Ventura commenta: "In attacco c'è carenza, Immobile..."

TUTTOmercatoWEB.com

Manca sempre meno all'inizio dell'Europeo 2024 in Germania che andrà in scena a partire da inizio giugno. L'Italia di Spalletti si presenterà da campione in carica per difendere il titolo vinto in finale contro l'Inghilterra nel 2021. A questo proposito, l'ex ct Giampiero Ventura ne ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Di seguito le sue dichiarazioni, con un appunto sulla questione centravanti.

“Vittoria dell'Europeo? Non faccio il cartomante per cui non lo posso sapere (ride, ndr). L’augurio lo faccio a Luciano, ha buon materiale umano. Forse c’è un po’ di carenza davanti, Immobile inizia ad avere 34 anni, Belotti per un certo periodo l’abbiamo perso, Scamacca lo sta aspettando. Manca qualcosa davanti, per il resto c’è stata una grande fioritura di giocatori interessanti. Ragazzi come Bellanova, Calafiori, hanno potenzialità importanti su una base già importante. Ci sarà da scegliere il modulo, ma il materiale c’è. Speriamo da qui agli Europei sbocci qualcosa perché la voglia di Spalletti di essere protagonista, di far calcio e portare l’Italia di nuovo ai vertici è enorme. Ed è l’augurio di tutti noi”.