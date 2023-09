Nazionale, Zoff: "Questo scenario tragicomico mi spaventa"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

È la vigilia della sfida tra Italia e Ucraina, il calcio d'inizio è in programma domani alle 20:45 a San Siro, valida per la qualificazione al prossimo Europeo. Sarà una partita delicata, importantissima per gli azzurri di Spalletti e anche l'occasione per rimediare a qualche errore commesso nella precedente gara contro la Macedonia. In merito, a Radio Anch'io lo Sport, si è pronunciato Dino Zoff: "Questo scenario tragicomico per una partita mi spaventa. Attorno alla Nazionale è tutto esagerato, abbiamo pareggiato contro una squadra discreta. La squadra si è mossa bene, quello è un gol che si può prendere e ora è tutto un 'rischiamo di non andare all'Europeo".

L'ex campione ha detto la sua anche sulle polemiche riguardanti Donnarumma: "Ci ha fatto vincere gli Europei. Su quel tiro contro la Macedonia del Nord ci sta di prendere gol".

