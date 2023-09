Nazionali, il Giappone si conferma l’incubo della Germania. E Kamada…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Volkswagen Arena ha ospitato l’amichevole tra Germania e Giappone, sfida ostica per i padroni di casa che si sono ritrovati nuovamente faccia a faccia con chi li ha eliminati dal Mondiale in Qatar. Gli ospiti si sono subito resi protagonisti con la rete di Jun’ya Ito che ha sbloccato il risultato all’undicesimo minuto. A nulla è servita la risposta di Sané, ha solo illuso di poter riaprire il match perché al 22’ Ayase Ueda ha riportato i vantaggio i suoi e Asano, seguito da Tanaka, hanno chiuso definitivamente i giochi realizzando le reti del definitivo poker. Niente da fare per la squadra di Flick che ha perso un’occasione, la selezione del Sol Levante e del biancoceleste Daichi Kamada, in campo poco meno di un’ora, si conferma il suo incubo.