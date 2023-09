Nazionali, il Giappone travolge la Turchia: Kamada fa un favore a Sarri

Si è conclusa per il Giappone anche la seconda amichevole andata in scena questo pomeriggio alla Cegeka Arena in Belgio. I nipponici, dopo la vittoria contro la Germania, hanno portato a casa un altro successo con la Turchia. Ito ha aperto le danze del gol, sbloccando il risultato al 15' del primo tempo seguito da Nakamura che ha realizzato la doppietta personale. La squadra di Kuntz ha provato a reagire con la risposta di Kabak e Yildirim, ma ogni tentativo è stato reso vano. La selezione del Sol Levante ha rincarato la dose nel secondo tempo, di nuovo con Ito che è stato infallibile dal dischetto. Daichi Kamada ha applaudito dalla panchina i suoi compagni, questa volta il ct Moriyasu ha deciso di non schierarlo in campo. Dettaglio che farà sicuramente molto piacere a Sarri che non dovrà neanche attendere molto prima di riaverlo in gruppo dal momento che il volo di ritorno sarà breve.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE