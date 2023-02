Nesta: “Alla Lazio ho fatto tre ruoli. Zeman mi ha tritato”. E Adani racconta…

TUTTOmercatoWEB.com

Ospite della BoboTv, Alessandro Nesta ha ricordato i suoi anni d'oro alla Lazio. Lele Adani lo ha presentato così in trasmissione: "Arrivai alla Lazio nel '94 dal Modena. Sandro Nesta era nella primavera e facemmo il ritiro insieme in Svizzera con Zeman. Quanto si correva... io non pensavo fosse così la Serie A. Chiamavo i miei amici e la mia famiglia e li avvisavo che avrei trovato un'altra sistemazione. Lo step era troppo alto per me. Mi chiedevano di Bergodi, di Cravero... e io gli rispondevo 'voi non potete capire, c'è un ragazzo della primavera che si chiama Nesta che sarà il giocatore più forte in difesa nei prossimi 15 anni. E infatti ha fatto tanta strada". L'ex difensore di Lazio e Milan aggiunge: "Quegli anni con Zeman ci hanno tritato. Io ho fatto 4 ritiri con lui e mi ha ucciso, però mi ha dato coraggio buttandomi subito dentro e dandomi coraggio. Lo ringrazio. Il mio ruolo? In primavera facevo la mezzala e in quel ruolo feci la prima amichevole in prima squadra, uno schifo. Poi sono andato terzino a tutta fascia ma non arrivavo mai sul fondo. Poi Zeman mi spostò centrale subito in Serie A e ha avuto ragione".