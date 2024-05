Nesta, approdo in Serie A? L'ex Lazio fa chiarezza in conferenza

Fonte: TuttoMercatoWeb

Conferenza stampa di fine stagione per il tecnico della Reggiana, Alessandro Nesta, che fa il punto fra presente e futuro per sé stesso - le sirene da Monza per il post Palladino si fanno sentire - e per il club emiliano.

"A Reggio mi sono trovato molto bene, sono tutte persone per bene in società – le sue parole riportate dalla Gazzetta di Reggio - se avessi la certezza di allenare gli stessi giocatori firmerei subito per 5 anni. Non chiedo una squadra da vincere il campionato, so dove mi trovo. È una questione di continuità di un lavoro fatto bene e che vorrei portare avanti. Qualche offerta c'è, ma non è neanche una questione di soldi o di categoria. Insieme al direttore ci confronteremo e capiremo che strada prendere".

