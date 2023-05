Nesta rivela: “Alla Lazio non avrei scommesso su Inzaghi, perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Settimana importantissima, quella che sta per arrivare, tanto per l’Inter quanto per Inzaghi. Martedì 16 ci sarà il ritorno della semifinale di Champions a San Siro, contro il Milan. Intervenuto ai microfoni della Milano Football Week, Alessandro Nesta si è soffermato sulla gara e a proposito dell’ex compagno di squadra, ha rivelato: “Se alla Lazio si vedeva che sarebbe potuto diventare allenatore? No. Era un attaccante classico, era egoista pensava solo a far gol. Non ci avrei scommesso sinceramente. Differenze tra Simone e Pippo? Il primo era più bravo tecnicamente, ma l’altro in area di rigore era un fenomeno”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE