Newcastle, il coro che cita la Lazio risuona nei pub: il video

Il ritorno in Champions League ha aumentato notevolmente il livello di entusiasmo dalle parti di Newcastle. I bianconeri parteciperanno alla prossima fase a gironi e i tifosi non vedono l'ora di iniziare. Continua a spopolare il nuovo coro dei tifosi pronti a girare l'Europa per supportare la propria squadra. Questa nuova melodia, che cita squadre come Lazio, Barcellona e Bayern Monaco, risuona oggi anche nei pub inglesi a tutto volume. E' diventato ormai la nuova colonna sonora dela stagione dei Magpies.

TESTO: "Is this the way to Barcelona, Bayern Munich, Lazio Roma. Geordie Boys, we're taking over, the Champions League awaits for me".

TRADUZIONE: "E' questa la strada per Barcellona, Bayern Monaco e Lazio. I Geordie Boys (soprannome della gente di Newcastle) stanno arrivando. La Champions League mi aspetta".