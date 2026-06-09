NEWS | Andrea Bocelli protagonista al Mondiale: aprirà il FIFA Countdown Concert

09.06.2026 18:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
NEWS | Andrea Bocelli protagonista al Mondiale: aprirà il FIFA Countdown Concert

Sarà la voce di Andrea Bocelli ad alzare ufficialmente il sipario sul Mondiale del 2026. Sarà lui, infatti, ad aprire il FIFA Countdown Concert, il grande evento internazionale che domani unirà in diretta Città del Messico, Toronto e Los Angeles. Davanti al pubblico dell’Auditorio Nacional di Città del Messico Bocelli darà il via alla serata interpretando... <<< BOCELLI AL MONDIALE >>>

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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