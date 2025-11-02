NEWS | Assalto con coltello sul treno: dieci passeggeri in ospedale
02.11.2025 10:05 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoGossipNews.it
Accoltellamento di dieci persone su un treno in Inghilterra. I coinvolti sono tutti in ospedale, nove con ferite gravi: è il bilancio diffuso dalla Polizia in seguito al drammatico episodio avvenuto ieri sera a bordo del treno che viaggiava da Doncaster a King's Cross nel Cambridgeshire. Sta indagando sulla vicenda anche l'anti-terrorismo, che...