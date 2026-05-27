NEWS | Roland Garros, i tennisti combattono il caldo record: ecco come
27.05.2026 13:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
C’è una variabile decisamente importante al Roland Garros 2026: il caldo. I tennisti, in questi giorni, sono infatti costretti a giocare a temperature che superano i 30 gradi con una percentuale di umidità altissima e afa costante che li sta mettendo a dura prova. Così i tennisti stanno cercando di ovviare al problema con diverse soluzioni, anche piuttosto particolari... <<< ROLAND GARROS >>>
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