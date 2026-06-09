NEWS | Sinner anche oggi al San Raffaele: gli esami svolti
09.06.2026 17:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Seconda giornata di controlli al San Raffaele di Milano per Jannik Sinner che si sta sottoponendo a diversi esami specialistici dopo il malore accusato al Roland Garros. Stando a quanto riportato da Adnkronos il numero uno al mondo si è sottoposto nella giornata odierna ad accertamenti multispecialistici, vedendo diversi esperti... <<< SINNER AL SAN RAFFAELE >>>
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