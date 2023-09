Neymar al veleno sul Psg: "Io e Messi abbiamo vissuto l'inferno"

TUTTOmercatoWEB.com

Non ha avuto peli sulla lingua Neymar che intervistato da O Globo ha parlato della sua ultima esperienza al Psg definendola un vero e proprio inferno, non solo per lui ma anche per l'ex compagno di squadra Leo Messi: "Sono stato molto felice per lui, anche se ha vissuto di tutto. È andato in paradiso con l'Argentina e vissuto l'inferno a Parigi. Io e lui abbiamo passato l'inferno. Facciamo del nostro meglio, siamo campioni, cerchiamo di fare la storia. Ecco perché io e lui giocavamo di nuovo insieme, per fare la storia. Ma sfortunatamente non ci siamo riusciti. Messi non meritava di andarsene così. Per tutto quello che è e per quello che ha fatto. È un ragazzo che si allena, che lotta e se perde si arrabbia. È stato accusato ingiustamente. Ma sono felice che abbia vinto il Mondiale".