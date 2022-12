Neymar assolto nel processo per frode: nel mirino il passaggio al Barça

Fonte: LaPresse

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tribunale di Barcellona ha assolto la stella del calcio Neymar e gli altri imputati nel processo per frode e corruzione relativo al trasferimento del giocatore brasiliano dal Santos al Barcellona nel 2013. Il fondo d'investimento brasiliano Dis, che deteneva il 40% dei diritti del giocatore, aveva accusato Neymar, suo padre e gli ex presidenti di Santos e Barcellona di aver intenzionalmente nascosto il costo del suo trasferimento per evitare di pagare quanto dovuto. Ma il tribunale ha affermato che "non è stato dimostrato che ci sia stato un contratto falso o che si sia voluto danneggiare il gruppo Dis". Il verdetto non è una sorpresa dopo la decisione dei pubblici ministeri spagnoli di ritirare tutte le accuse durante il processo. Inizialmente il gruppo Dis aveva chiesto una condanna a cinque anni di carcere per il trentenne Neymar. Ma, in seguito al ritiro dei pubblici ministeri, gli avvocati hanno ridotto le loro richieste a due anni e mezzo di carcere.

TORNA ALLA HOMEPAGE