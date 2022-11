Neymar, Brasile sotto shock: la caviglia fa paura - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Doppietta di Richarlison, il Brasile batte la Serbia. Ma per la Seleçao non ci sono soltanto buone notizie dopo la gara, perché inizia a montare in maniera consistente la preoccupazione per le condizioni fisiche di Neymar. Il campione del PSG s'è fatto male alla caviglia destra dopo un intervento nei suoi confronti dal giocatore della Fiorentina, Milenkovic. L'episodio è avvenuto al 22' della ripresa: Neymar è rimasto in campo un altro quarto d'ora, per poi dare forfait, rientrando in panchina per il finale di partita. Da Lusail arrivano immagini preoccupanti: la caviglia di Neymar è apparsa parecchio gonfia, come dimostrano alcuni scatti dei fotografi al calciatore con il calzettone abbassato. Un altro scatto, invece, lo ritrae il lacrime in panchina, con la maglia del Brasile a coprire il volto.

