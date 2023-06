Neymar multato, non ha fermato i lavori nella sua proprietà

Fonte: ANSA

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 25 GIU - Neymar è stato multato per un importo ancora da stabilire per aver ignorato un ordine di fermare un progetto di costruzione non autorizzato in una residenza di sua proprietà in Brasile. Il giocatore brasiliano del PSG era già stato minacciato di un'altra multa da un milione di dollari (5 milioni di reales) per varie "infrazioni ambientali" osservate in questa lussuosa residenza situata nella località turistica di Mangaratiba, a 120 km da Rio, dove sono in costruzione un lago artificiale e una spiaggia. Le autorità hanno ordinato l'interruzione di tutte le attività, ma secondo i media locali Neymar ha organizzato comunque una festa e si è fatto il bagno nel lago. Il comune di Mangaratiba ha detto che gli ispettori ambientali si sono presentati ieri e hanno riscontrato "attività in violazione dell'ordine di fermo". Neymar, 31 anni, continua a riprendersi dall'operazione alla caviglia subita a marzo e non gioca da febbraio. Secondo i media brasiliani, la proprietà da lui acquistata nel 2016 comprende un terreno di 10.000 metri quadrati, un eliporto, un centro benessere e una palestra. (ANSA).