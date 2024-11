Neymar, out per due settimane: "Non un semplice infortunio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuovo stop per Neymar. L'ex Barcellona e Psg è costretto a fermarsi per altre due settimane a causa di un infortunio. Il brasiliano ha fatto solo la sua seconda apparizione con la maglia dell’Al-Hilal dopo 12 mesi per infortunio, subentrando al 58′ nella vittoria per 3-0 di lunedì della sua squadra contro gli iraniani dell’Esteghlal nell’AFC Champions League.

“Purtroppo non è un semplice infortunio e sembra soffrire di dolori muscolari. Non è un problema al ginocchio. Si prevede che rimarrà fuori per due settimane“, lo ha detto l’allenatore del club Jorge Jesus.