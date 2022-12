Niente intesa tra Eca e Fifa, le Nazionali tremano mentre i club...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È in scadenza il "Memorandum of Understanding", l’accordo in vigore dal 2015 che cesserà di avere valore dopo il 31 dicembre 2022. Il documento è un protocollo d’intesa tra i club europei e la Fifa per il via libera dei calciatori internazionali. Le parti sono ancora in fase di trattative, ma gli incontri avvenuti in questi giorni non hanno portato i frutti sperati. Il rischio è che, qualora non venga trovata una soluzione, le società nel 2023 potranno liberamente sentirsi non obbligate a cedere i propri giocatori alle nazionali per gli impegni di marzo.

