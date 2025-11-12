Nigeria, i giocatori boicottano l'allenamento: il motivo
12.11.2025 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È caos totale nella Nazionale nigeriana, che domani giocherà la semifinale dei playoff per i Mondiali contro il Gabon. In un momento così importante, il clima all'interno della squadra è tutt'altro che positivo.
Il motivo, secondo quanto riportato da Foot Mercato, è legato al mancato pagamenti dei bonus in arretrato ormai da mesi. Per questo infatti i giocatori hanno deciso di boicottare l'allenamento di lunedì.
In rosa ci sono anche delle conoscenze della Serie A, come Lookman e Okoye, e vecchi giocatori del nostro campionato, come Osimhen e Chukwueze. Spesso veniva convocato anche il centrocampista della Lazio Dele-Bashiru, fermo per infortunio dal derby del 21 settembre.
