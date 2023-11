Nitto ATP Finals | Sinner rivela: "Ecco cosa mi ha detto Djokovic"

Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in tre set 7-5 6-7 7-6, dopo tre ore di gioco molto molto intense. L'azzurro per la prima volta nella sua giovane carriera ha battuto uno dei tennisti più forti al mondo, sfatando un tabù e ora si ritrova al comando del girone verde. Al termine della partita, l'altoatesino ha raccontato...<<CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA>>

