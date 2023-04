Noel Gallagher: "Di Canio era il mio idolo. Inter? Sono scarsi..."

Noel Gallagher è stato ospite di Sky Sport 24 per presentare il nuovo album. Il cantante ed ex componente degli Oasis è un grande tifoso del Manchester City e ha parlato anche della squadra di Guardiola che sogna la doppietta in Premier e Champions League. Noel ha ricevuto anche un videomessaggio di Paolo Di Canio che gli ha detto di essere un suo fan e di aspettarlo a Roma per bere isieme una bottiglia di vino rosso. Gallagher ha detto: "Lui è il migliore. Quando giocava nel Celtic, che è la mia seconda squadra, era in televisione e cantava Live Forever. Quando giocava era un mio eroe, che personalità che aveva. Lo amo". Inevitabile anche un commento sulla Champions e su chi preferirebbe incontrare tra le italiane in un'eventuale finale: "Può essere l'anno giusto con Haaland tutto è possibile. Chi vorrei in finale tra le italiane? Io preferisco l'Inter perché non sono molti bravi. Lukaku non sta giocando bene. Penso che il Napoli sia meglio del Milan in questo momento. Con il Napoli sarebbe la finale più bella perché i loro tifosi sono i più belli, ma tutte le italiane hanno dei tifosi fantastici che creano atmosfere incredibili. Se devo scegliere direi Inter perché non sono molto bravi"