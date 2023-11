Nord Macedonia, Miovski: "Vogliamo sorprendere l'Italia"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Il giorno di Italia - Macedonia si avvicina. È la prima di due partite fondamentali per gli azzurri che devono ancora qualificarsi all'Europeo di quest'estate. A questo proposito, Bojan Miovski, attaccante macedone dell'Aberdeen, ha parlato riguardo al match che si giocherà all'Olimpico. Ecco le sue parole: "È sempre bello quando giochiamo contro le migliori nazionali. Le prossime sfide contro Italia e Inghilterra ci permetteranno di capire a che livello siamo e penso che questo sia il momento giusto, Non abbiamo pressioni e nelle ultime partite abbiamo ottenuto ottimi risultati contro l'Italia. Faremo la nostra partita, dobbiamo aspettare le nostre occasioni in contropiede. E' normale che loro abbiano più possesso palla e controllo del gioco, ma cercheremo di sorprenderli".