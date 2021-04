Nove anni fa ci lasciava Piermario Morosini: il ricordo della Serie A - FOTO

Il 14 aprile 2012, esattamente nove anni fa, il mondo del calcio si è fermato e si è stretto intorno a Piermario Morosini. Nel match di Serie B tra Pescara e Livorno, il giovane centrocampista amaranto si accasciò a terra poco dopo la mezz'ora per un problema cardiaco. L'ambulanza, i soccorsi e la corsa in ospedale non sono bastati a salvare la vita di Piermario che, in quel maledetto pomeriggio, chiuse gli occhi per sempre. La Lega Serie A ha ricordato Morosini con una foto sui suoi canali social e la descrizione: "Nove anni fa ci lasciava Piermario. Sempre con noi".