Nuova avventura per Ciani: l'ex Lazio allena una squadra francese

Come ci si può dimenticare di Michaël Ciani? Il gigante ex Lazio è stato scelto per allenare l'Houilles Athletic Club, club francese che milita nella Regione 2, la sesta divisione. Il 38enne aveva iniziato come coordinatore sportivo del club, mentre ora ha deciso di prendere il timone della squadra: il suo primo allenamento è fissato per martedì 27 dicembre 2022 e sarà assistito dal fratello Amick. Xavier Blot, presidente dell'HAC ha dichiarato alla testata Ouest France: "Ha idee molto aperte sul calcio e prevedo un grande futuro per lui in panchina. Per il nostro progetto, che è quello di un club con 1.350 soci, l'obiettivo di salire alla Regione 1 con i senior è un obbligo".