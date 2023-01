"Nuovo anno, stesso re": la Lazio omaggia Immobile sui social! - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Nuovo anno, stesso re". È questa la didascalia scelta per accompagnare il video condiviso dalla Lazio sul proprio profilo Instagram e che vuole rendere omaggio a Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste è andato in gol alla prima occasione utile e, nonostante la sconfitta contro il Lecce, è tornato a mettere la firma sul tabellino nella partita che ha inaugurato l'anno nuovo. Praticamente una costante dal 2017 in poi, come testimoniano le immagini.

