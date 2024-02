Nuovo stadio della Roma, parla il pres. Rocca: "Non ci sono problemi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella città di Roma si pensa al nuovo stadio. Ma non solo per la Lazio, con il Flaminio sempre in pole position, ma anche per la Roma. I Friedkin infatti avrebbero individuato la zona in cui costruirlo, ovvero vicino alla Città della Salute Pertini/Umberto I. A questo proposito, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, intervenuto a margine del Roma Regeneration Forum, ha parlato del progetto in questione. Queste le parole raccolte da Il Messaggero: "Lo stadio non rappresenterà un problema per la viabilità perché è presente già l'ospedale Pertini. Quindi il problema della viabilità e dell'accessibilità non ci sarebbe se fosse quella area. Il problema dello stadio non si pone".