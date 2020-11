Oddi: "L'Udinese può essere pericolosa, ma la Lazio è ormai squadra europea"

Il prossimo impegno della Lazio si chiama Udinese. Ai microfoni di Radiosei ne ha parlato Giancarlo Oddi: "L'Udinese è una squadra pragmatica, che sta bene in campo. La sua forza è il contropiede, può far male. La Lazio ormai è però abituata a tutte le gare in programma, è una squadra europea e nel campionato italiano può avere la meglio con queste squadre. L'importante è non permettergli di giocare in contropiede, perchè possono dar fastidio. Credo però che la Lazio riuscirà a vincere. Le prossime partite sono alla portata della Lazio, ma bisogna affrontarle con il giusto approccio per non perdere punti importanti".