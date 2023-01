Oddi: "La Lazio se la gioca con tutti ma se regali un tempo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La Lazio è chiamata a rialzare la testa dopo il ko contro il Lecce alla prima gara dopo la lunga pausa causa Mondiale. La squadra di Sarri ha disputato un ottimo primo tempo, passando anche in vantaggio con la rete di Immobile, per poi crollare nel secondo. L'ex biancoceleste Giancarlo Oddi ha detto la sua in merito ai microfoni di Radiosei: "Primo tempo buono, poi il crollo che non mi aspettavo. Da un momento all’altro la Lazio esce dalla partita. Di Francesco ha fatto letteralmente quello che voleva, senza esser mai contrastato. Ho visto alcuni giocatori non in condizione, ma il discorso è generale. Una scelta non basta per spiegare la partita di ieri. Non è crollato un giocatore, ma l’intera squadra. Nel secondo tempo quali sono i giocatori che hanno cercato di arginare il Lecce? Loro sono stati spavaldi, la Lazio non è riuscita neanche ad orchestrare un contropiede. Siamo stati messi alle corde, la vittoria è assolutamente meritata. Non avrei mai pensato ad un risultato del genere dopo quel primo tempo, non so darmi una spiegazione, ed è grave. Abbiamo una squadra che può giocarsela con tutti, ma se regali un tempo perdi con chiunque".