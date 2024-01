Oddi ricorda Gigi Riva: "Chinaglia voleva essere come lui. Con la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Lunga intervista de Il Corriere dello Sport a Giancarlo Oddi, uno degli eroi della Lazio di Tommaso Maestrelli che ha conosciuto e giocato contro Gigi Riva. "Avevo quattro anni meno di lui, ma eravamo militari insieme", ricorda. "Lì ho conosciuto Giorgio Chinaglia e Gigi Riva. C’erano anche Zoff, Juliano e tanti altri". Nonostante le età differenti, si erano ritrovati insieme nella compagnia atleti.

Il suo primo impatto con Riva? Hanno sfiorato la rissa. Il centravanti, insieme a Chinaglia, aveva fatto uno scherzo a Oddi: mentre sistemava lo zaino per raggiungere la squadra, dalla finestra del primo piano è arrivata una cascata d'acqua che lo ha colpito. Erano stati i due centravanti, che si sono giustificati verso il difensore, infuriato, dicendo “stai calmo è il battesimo di tutte le reclute”. Loro erano già 'nonni'. "Con Giorgio nacque poi un’amicizia fraterna. Con Gigi un rispetto e un’ammirazione che gli manifestavo ogni volta che c’incontravamo in campo", afferma Oddi. E continua, dicendo che allora contavano più i sentimenti e l'attaccamento alla maglia, che i soldi.

L'ex Lazio lo descrive come un toro di grande velocità e con un tiro incredibile. La sua squadra, però, ha saputo sempre frenarlo: "Mica lo marcavo io, era Facco a prenderlo", puntualizza. Solo una volta si sono affrontati in una partita di Coppa Italia con la Massese in B: "Mi fece dannare. Segnò su punizione. Io ero in barriera, quando mi girai la palla era già uscita dalla rete". Dice che giocatori dal tiro potente come Riva di sinistro e Chinaglia di destro non ne ha mai incontrati. L'ultimo ricordo è proprio con Long John: una sera ha detto a Oddi che avrebbe voluto essere come il centravanti del Cagliari. "Fu una delle rare volte, forse l’unica, che nominò qualcuno più forte di lui", afferma.