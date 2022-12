Olanda, caos in casa Utrecht: il tecnico Fraser si dimette dopo aver aggredito...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Terremoto in casa Utrecht. Il club olandese ha infatti comunicato che Henk Fraser non è più il tecnico della squadra. L'allenatore avrebbe infatti "mostrato un comportamento oltre il limite consentito" e ha quindi deciso di dimettersi. Secondo quanto riportato dai media locali Fraser avrebbe aggredito l'ex calciatore del Napoli Amin Younes mettendogli le mani al collo durante il ritiro in Spagna. "E' una cosa che non mi è mai successa da allenatore. Non va bene per me e non va bene per il club. Ho danneggiato la società e questo fa male a molte persone, me compreso. Ecco perché ho deciso di dimettermi. Non mi riconosco nelle mie azioni e vorrei scusarmi con tutte le persone coinvolte", queste le parole dell'ex tecnico riportate dall'Ansa.