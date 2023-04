Opelka non può fare a meno della Lazio: "Tutto l'essenziale" - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il tennista Reilly Sewerin Opelka continua a mostrare la sua passione per la Lazio. Lo statunitense in una stories su Instagram ha mostrato una parte delle cose che ha messo in valigia prima di partire. Tra queste c'è una maglia della squadra biancoceleste in bella vista. A suggellare la sua simpatia per il club capitolino una scritta piuttosto emblematica "All the essentials" che chiaramente significa "Tutto l'essenziale". Insomma, Opelka è ormai sempre più laziale.