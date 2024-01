Open Var, Gervasoni: "Bisseck come Casale, le spinte a due mani..."

Non solo la rete di Frattesi contro il Verona, ma anche quella di Arnautovic contro il Genoa era da annullare. Lo dice senza esitazione Andrea Gervasoni, componente della CAN, ai microfoni di DAZN durante Open Var. Commentando gli episodi della 18esima giornata si parla anche della rete convalidata ad Arnautovic in Genoa -Inter. Viene fatto ascoltare l'audio della revisione con Irrati che liquida abbastanza in fretta la spinta di Bisseck da cui nasce l'azione che porta al gol. Gervasoni, però, non la pensa così e dice: "Quest'anno in un episodio simile in Verona-Lazio abbiamo annullato un gol con un intervento Var per una spinta di Casale sull'avversario prima di colpire di testa. Abbiamo detto che la spinta a due mani deve essere oggetto di revisione perchè è una spinta punibile. Probabilmente Irrati a Genova ha ritenuto la spinta leggera, ma come commissione abbiamo ritenuto per essere uniformi e leggibili che quando ci sono le spinte a due mani bisogna chiamare la revisione. Una volta che l'arbitro viene chiamato al monitor probabilmente avrebbe deciso per l'annullamento".