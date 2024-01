Orlando: "La Lazio contro il Napoli ha rinunciato a giocare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio esce dalla sfida con il Napoli portando a casa un punto dopo una prestazione non certo esaltante. La gara dell'Olimpico ha effettivamente avuto pochi sussulti se non la rete annullata a Castellanos e l'azione sciupata da Isaksen e lo spettacolo non è stato certo scintillante.

Sulla sfida ha detto la sua anche Massimo Orlando che ha così commentato ai microfoni di TMW Radio: "L'ho commentata, davvero una delle partite più brutte della mia vita. Non sapevo più cosa dire. Per il Napoli, lo sapevamo, era importante non perdere. Aveva tante assenze Mazzarri e c'era qualche piccolo alibi, la Lazio invece ha proprio rinunciato. Aveva più chance ma non ha fatto nulla o quasi. Isaksen è sembrato il più lucido, per il resto vedere due squadre dall'estero qualcuno ci è rimasto davvero male. Questo è rinunciare a giocare a calcio".