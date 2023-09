Orlando: “Lazio da quarto-sesto posto. A Sarri va fatto...”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista sportivo Massimo Orlando, nel corso di un'intervista ai mirofoni di TMW Radio, ha così parlato delle tematiche calde in casa Lazio. Queste le sue parole: “A Sarri va fatto un monumento per quanto fatto lo scorso anno. Come fa questa Lazio a pensare di vincere il campionato? Glielo auguro ma se rimane tra le prime quattro è già un miracolo. È lo stesso discorso della Roma. Sono da quarto-sesto posto, ma serve che una big stecchi".