Orsi: “A Roma Immobile è il re. Gli arabi? Non pagano...”

Durante la trasmissione "A tutto mercato minuto per minuto", l'ex portiere di Lazio e Siena Fernando Orsi ha parlato dell'interesse dell'Arabia Saudita per Ciro Immobile. Ecco le sue parole: "Non so se hanno bussato alla sua porta, ma, quando una notizia inizia a diventare di dominio pubblico, qualcosa c'è. Gli arabi ti allettano con degli stipendi importanti, però non pagano i giocatori di più: Milinkovic-Savic lo hanno pagato 40, quello che voleva Lotito, Brozovic lo hanno preso a 18... Ti danno tanto di ingaggio, ma il cartellino lo pagano quanto devono pagarlo. A Roma lui è il re della sponda laziale, ha fatto la storia della Lazio e nessuno vorrebbe che andasse via, ma non mi meraviglierei se facesse una scelta economica e andasse lì. Immobile ha 33 anni, deve fare l'ultimo contratto della sua vita e lì si alza in maniera esponenziale. Mi piacerebbe rimanesse, però non lo so".