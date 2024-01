Orsi: "Il Napoli mi ha deluso. La Lazio ci ha provato, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Un pareggio a reti bianche quello di ieri tra Lazio e Napoli, solo un punto a testa in uno scontro diretto importantissimo per un posto in Champions . Nando Orsi, intervenuto a Radio 24 per commentare le gare della domenica, soffermandosi sulle prestazioni della squadra di Sarri e quella di Mazzarri ha affermato: "Il Napoli ieri un po' mi ha deluso. La Lazio ci ha provato un po' di più, ma i portieri non si sono neanche sporcati i guanti".

